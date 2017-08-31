Kars Çayı'nda 40 kiloluk yayın balığı yakalandı.

ZOR ANLAR YAŞADI

Karslı amatör balıkçılardan Talip Gökçek, 1,50'lilik boyu ile 1,75'lik 40 kilo ağırlığında yayın balığı tuttu. Kars Çayı'nın geçtiği Akyaka Şahnalar'dan gece sabaha doğru saat 04.00 sıralarında Talip Gökçek'in oltasına düşen 40 kiloluk yayın balığını sudan çıkarmak ise çok zor oldu. Talip Gökçek ve arkadaşlarının yaklaşık 1 saatlik uğraşlar sonucunda sudan çıkarılan yayın balığı, bu sezon Kars Çayı'nda tutulan en büyük balık oldu.

BALIK KENDİ BOYUNDAN UZUN

Kars Çayı'ndan tuttuğu balığı aracıyla kent merkezine getiren Talip Gökçek, balığı aracın bagajından çıkarken de zorlandı. Kendi boyundan uzun balıkla fotoğraf çekilen Gökçek, caddeden geçen meraklıların, balığı nerden tuttunuz sorusuna ise 'yer söylenmez' diye cevap verdi.

Bir süre cadde de tuttuğu balığı sergileyen Talip Gökçek, daha sonra balığı aracının bagajına koyarak evinin yolunu tuttu.Amatör balıkçı Talip Gökçek, geçtiğimiz günlerde de boyu kadar yayın balığı tutmuştu.

Kaynak: haberinburada