KARS'TA 40 KİLOLUK YAYIN BALIĞI YAKALANDI
Kars Çayı'nda 40 kiloluk yayın balığı yakalandı.
Kars Çayı'nda 40 kiloluk yayın balığı yakalandı.
ZOR ANLAR YAŞADI
Karslı amatör balıkçılardan Talip Gökçek, 1,50'lilik boyu ile 1,75'lik 40 kilo ağırlığında yayın balığı tuttu. Kars Çayı'nın geçtiği Akyaka Şahnalar'dan gece sabaha doğru saat 04.00 sıralarında Talip Gökçek'in oltasına düşen 40 kiloluk yayın balığını sudan çıkarmak ise çok zor oldu. Talip Gökçek ve arkadaşlarının yaklaşık 1 saatlik uğraşlar sonucunda sudan çıkarılan yayın balığı, bu sezon Kars Çayı'nda tutulan en büyük balık oldu.
BALIK KENDİ BOYUNDAN UZUN
Kars Çayı'ndan tuttuğu balığı aracıyla kent merkezine getiren Talip Gökçek, balığı aracın bagajından çıkarken de zorlandı. Kendi boyundan uzun balıkla fotoğraf çekilen Gökçek, caddeden geçen meraklıların, balığı nerden tuttunuz sorusuna ise 'yer söylenmez' diye cevap verdi.
Bir süre cadde de tuttuğu balığı sergileyen Talip Gökçek, daha sonra balığı aracının bagajına koyarak evinin yolunu tuttu.Amatör balıkçı Talip Gökçek, geçtiğimiz günlerde de boyu kadar yayın balığı tutmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar