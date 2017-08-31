Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak
Otomobil Üretimi Tüm Zamanların Zirvesinde

Kars'ta 40 Kiloluk Yayın Balığı Yakalandı

KARS'TA 40 KİLOLUK YAYIN BALIĞI YAKALANDI

Kars Çayı'nda 40 kiloluk yayın balığı yakalandı.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : Kars'ta 40 Kiloluk Yayın Balığı Yakalandı(5/10)1

Kars Çayı'nda 40 kiloluk yayın balığı yakalandı.

ZOR ANLAR YAŞADI

Karslı amatör balıkçılardan Talip Gökçek, 1,50'lilik boyu ile 1,75'lik 40 kilo ağırlığında yayın balığı tuttu. Kars Çayı'nın geçtiği Akyaka Şahnalar'dan gece sabaha doğru saat 04.00 sıralarında Talip Gökçek'in oltasına düşen 40 kiloluk yayın balığını sudan çıkarmak ise çok zor oldu. Talip Gökçek ve arkadaşlarının yaklaşık 1 saatlik uğraşlar sonucunda sudan çıkarılan yayın balığı, bu sezon Kars Çayı'nda tutulan en büyük balık oldu.

BALIK KENDİ BOYUNDAN UZUN

Kars Çayı'ndan tuttuğu balığı aracıyla kent merkezine getiren Talip Gökçek, balığı aracın bagajından çıkarken de zorlandı. Kendi boyundan uzun balıkla fotoğraf çekilen Gökçek, caddeden geçen meraklıların, balığı nerden tuttunuz sorusuna ise 'yer söylenmez' diye cevap verdi.

Bir süre cadde de tuttuğu balığı sergileyen Talip Gökçek, daha sonra balığı aracının bagajına koyarak evinin yolunu tuttu.Amatör balıkçı Talip Gökçek, geçtiğimiz günlerde de boyu kadar yayın balığı tutmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kars  Ta  40  Kiloluk  Yayın  Balığı  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER