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Karşıyaka'ya SGK Şoku

KARŞIYAKA'YA SGK ŞOKU

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, ekonomik sorunlarla boğuşurken şimdi de Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlar nedeniyle başı derde girdi.

Tarih : 24 Aralık 2017, 17:20
Puan Ver : Karşıyaka'ya Sgk Şoku(9/10)5

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yönetimin şirketleşme projesinden halen somut sonuç alamayan Karşıyaka'nın başı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları nedeniyle de dertte.

Ağır borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan yeşil-kırmızılılarda Başkan Mutlu Altuğ ve yönetiminin, göreve geldikten sonra aradan geçen 1.5 yılda SGK'ya güncel ve geçmiş borç ödemesi yapamadığı ortaya çıktı. SGK borçlarını 2014 yılında Torba Yasa kapsamında taksitlendirip 84 ayda, 42 eşit taksitle ödemeyi taahhüt eden Kaf-Kaf'ta ödemeler aksayınca yapılandırma bozuldu.

SGK'YA OLAN BORCU 6.5 MİLYON TL

Hem güncel hem de geçmiş borçlar ödenmeyince daha önce silinen faizler de yeniden toplam borca eklendi. Karşıyaka'nın kuruma olan borcu 6.5 milyon TL civarına yükseldi. Her gün yeni bir sıkıntıyla boğuşan Kaf-Kaf, SGK'yla temasa geçerek borcunu yeniden yapılandırmaya çalışacak. Yeşil-kırmızılı kulübün Spor Toto Teşkilatı gelirlerinden her ay otomatik olarak kesilen vergi borçlarını ödeme konusunda ise sıkıntısı bulunmuyor.

Transfer yasağı kapsamındaki kesinleşmiş eski futbolcu borçları 18 milyon TL sınırına dayanan uçurumun kenarındaki Karşıyaka'nın FIFA'lık olan dosyalar konusunda zamanı daralıyor. Kulüpten 293 bin dolar alacağı bulunan eski futbolculardan Shukurov ve 251 bin euro alacaklı Kovalchuk'a bir miktar ödeme yaparak ay sonuna kadar ek süre alan Kaf-Kaf'ın borçlarını kapatmazsa ayrı ayrı puan silme cezası alması ihtimali var.

PUAN SİLME RİSKİ BULUNUYOR

TFF 2. Lig'de düşme hattında yer alan Karşıyaka'da Fall, Ofoedu gibi isimlerin alacakları da puan silme riski bulunduruyor. Bu sezon eski futbolculardan Banahene'nin ödenmeyen 56 bin euro alacağı yüzünden FIFA tarafından 3 puanı silinen Karşıyaka'da Makukula ve Okan Şahingöz dosyalarından toplam 12 puan silme cezası gelmesini ise taraftarlar kampanya düzenleyip 470 bin TL toplayarak engellemişti.

Yönetim borçları kapatmak için şirketleşip dışarıdan ortak bulmaya bel bağlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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