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KARŞIYAKALI TARAFTARLARDAN GÖRÜLMEMİŞ FEDAKARLIK


Karşıyakalı taraftarlardan görülmemiş fedakarlık
Tarih : 24 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Karşıyakalı Taraftarlardan Görülmemiş Fedakarlık(6/10)2

TFF 2. Lig'de hem mali hem de sportif anlamda tarihinin en zorlu günlerini yaşayan Karşıyaka'da taraftarın kulübe 9 puan silme cezası daha gelmemesi için başlattığı kampanyada bir engel daha aşıldı.

TARAFTARLAR YAKLAŞIK 50 BİN EURO TOPLADI

FIFA'dan yeniden puan silme cezası almaması için yarına kadar eski futbolculardan Okan Şahingöz'ün yetiştiricilik bedeli olarak Hollanda'daki 3 yetiştirici kulübüne 340 bin TL ödemesi gereken Kaf-Kaf'ta cuma günü sosyal medyada başlatılan yardım kampanyasıyla para toplayıp dün 13 bin 423 euro ilk ödemeyi yapan taraftarlar, bugün de biriken paradan 34 bin 530 euro daha yatırdı.

YAKLAŞIK 100 BİN LİRAYA İHTİYAÇ VAR

Eski yöneticiler, eski futbolcular, antrenörler , teknik direktörler, sanatçılar, siyasetçiler ve gazeteciler gibi birçok kesmin desteğiyle, Okan'ın 2 eski kulübüne para ödeyip kulübün 6 puan silme cezasından kurtulmasını sağlayan taraftarlar, yarın saat 16.00'ya kadar 154 bin TL'lik kalan borcu da kapatmaya çalışacak. Kampanyada taraftarın elinde 43 bin TL civarında kalan para bulunduğu açıklandı.

Karşıyaka, geçen ay borçları nedeniyle FIFA ve Futbol Federasyonu'ndan 6 puan silme cezası almış, ligde 1 puanla düşme hattına gerilemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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