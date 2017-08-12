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Karşıyaka, 2. Lig Beyaz Grup'ta Transfer Yapamayan Tek Takım Oldu

KARŞIYAKA, 2. LİG BEYAZ GRUP'TA TRANSFER YAPAMAYAN TEK TAKIM OLDU

Karşıyaka, eski oyuncusu Ofoedu'ya olan borcu dolayısıyla FIFA'dan aldığı 2 dönem transfer yasağı sebebiyle 2. Lig Beyaz Grup'ta transfer yapamayan tek takım oldu.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 17:00
Puan Ver : Karşıyaka, 2. Lig Beyaz Grup'ta Transfer Yapamayan Tek Takım Oldu(10/10)6

Karşıyaka, Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA'nın koyduğu iki ayrı transfer yasağı yüzünden 2'nci Lig Beyaz Grup'ta takviye yapamayan tek takım oldu. Karşıyaka dışındaki 17 kulüp, yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirirken, yasak engeline takılan Karşıyaka, geçen yılki kadrosuyla lige başlayacak.

12 MİLYON TL ÖDEME YAPMALARI GEREKİYOR

Geçmiş dönem borçları yüzünden geçen sezon da transfer yapamayan Karşıyaka'nın, transfer tahtasını açabilmesi için alacaklılara 12 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Eski yabancı futbolcusu Ofoedu'ya olan borcu nedeniyle FIFA'nın yeşil kırmızılı kulübe verdiği 2 dönem transfer yasağı cezası ise ocak ayında sona erecek.

KAN KAYBI YAŞANDI

Geçen sezon 2'nci Lig'de play off'u kaçıran Karşıyaka, yeni sezon öncesi takviye yapamadığı gibi, aynı zamanda kan kaybına uğradı. Yeşil kırmızılılarda stoper Cenk, orta saha oyuncusu Okan, sağ bek Tugay, sol kanat Ali Kemal ve kaleci Behram takımdan ayrıldı.

Teknik Direktör Atilla Güneş, bulundukları grupta kendileri dışında tüm ekiplerin transfer yaptığını belirterek, "Kadromuzundan 3 önemli oyuncuyu Cenk, Okan, Tugay kaybettik. Ancak şartlar ne olursa olsun, sahada Karşıyaka'ya yakışır şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Takımıma inanıyorum. Rakipler güçlü, ancak önemli olan bizim ne yapacağımız" dedi.

TAYFUN KORKUTTU

Karşıyaka'nın hücum hattındaki önemli silahlarından Tayfun Pektürk'ün sakatlığı teknik heyetin keyfini kaçırdı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılılarda kasık ağrıları nedeniyle takımdan ayrı çalışan gurbetçi kanat oyuncusunun MR'ının çekileceği belirtildi. Geçen sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Tayfun, yeni sezon öncesi Menemen Belediyespor'la anlaşmış, ancak son anda Karşıyaka'ya dönmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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