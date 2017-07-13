KARŞISINDA SİNAN ENGİN'İ GÖREN YILMAZ MORGÜL SEVGİ PATLAMASI YAŞADI
Karşısında Sinan Engin'i gören Yılmaz Morgül, "Adamın dibi Sinan Engin! Hastasıyız dede..." diyerek avazı çıktığı kadar bağırdı. Engin ise gördüğü sevgi patlaması karşısında şaştı kaldı.
Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin ve Yılmaz Morgül karşılaştı. Karşısında Sinan Engin'i gören Yılmaz Morgül adeta kendisinden geçti.
NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Engin'e olan sevgisini dile getirmek için ne yapacağını şarşıran Morgül, "Bdünyada yok bir dengin, adamın dibi Sinan Engin! Hastasıyız dede..." diyerek avazı çıktığı kadar bağırdıMorgül'ün sevgi gösterisi karşısında neye uğradığını şaşıran Sinan Engin, önce ne olduğunu anlamaya çalıştı, ardından gülümsedi.
"BABA GİBİ BABA, CAN, DOST"
Morgül ise Sinan Engin'e karşı sevgi patlaması yaşadığı anların videosunu Instagram hesabından "Bu dünyada yok bir dengin, adamın dibisin Sinan Engin.... Sözün bittiği yerdeki adam, insan gibi insan, baba gibi baba can dost Allah seni korusun" notuyla paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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