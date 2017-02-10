

Nisan ayında çıkması beklenen Samsung'un amiral gemileri Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8'e ait resmi kılıflar sızdırıldı.



2017 yılına girmemiz ile beraber teknoloji firmaları da amiral gemi telefonlarına piyasaya sürme hazırlığına girişti. Bunlardan biri de kuşkusuzSamsungfirması. Bu yıl firma için önceki yıllardan daha büyük önem teşkil ediyor. Nedeni ise geçtiğimiz sene yaşadığı Note 7faciası. Büyük imaj ve ekonomik zarar uğrayan firma yeni amiral gemi telefonun çok daha iyi olması gerektiğinin farkında. Bu yüzden çok daha telefonları üzerinde durarak çalışmalarını sürdürüyor.



Daha geniş ekran ve gövde ekranı ile gelecek olan cihazda Tümleşik Parmak izi okuma sistemi olacak. Basınca duyarlı bir ekran ile gelecek olan cihazın ayrıca daha önce sorun yaşadığı batarya konusunda üst düzey güvenlik sistemlerinden geçirmiş bir şekilde kullanıcılara sunacak. Tüm bunların yanında ayrı seri yani Plus modelide olmak üzere iki ayrı telefon ile gelecek telefonun kılıfları ise şimdiden sızdırılmış durumda. Şubat ayının sonunda tanıtılacağı düşünülen cihazların Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



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