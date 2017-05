"ELEŞTİRİ BAŞIM ÜSTÜNE AMA HAKARET OLDUĞU ZAMAN TAHAMMÜL EDEMEM"







Batı ülkelerinin, Türkiye'yi basın özgürlüğüne uymamakla ve gazetecileri hapse atmakla suçladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Yani sizin özgürlüğünüz, özgür bir ülke olan Türkiye'nin cumhurbaşkanına 'diktatör' diyecek kadar siz özgürsünüz benim ülkemde ise kendi cumhurbaşkanına her türlü hakareti eden, her türlü karikatürlerle saygısızlığı yapanlara biz en ufak bir müdahalede bulunmayacağız; ama yargıya gitme hakkımızı da kullanmayacak mıyız? Müsaade et de hiç olmazsa yargıya gitme hakkımızı kullanalım. Yargı ne karar verirse ona da saygı duyarız. Yapılan bu; çünkü ben hukuki yollarımı aramak durumundayım. Eleştiri, başım gözüm üstüne; ama hakaret asla. Aileme varıncaya kadar hakaret edenler, sen beni eleştir. Yanlışlarımı söyle, bunlardan istifade ederim; ama hakaret olduğu zaman ona tahammül edemem. Dolayısıyla hukuki yollarımı aramak durumundayım"







MASKEYLE KARŞIMIZA ÇIKANLARA HAYDUT MUAMELESİ YAPACAĞIZ







Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi bu gazeteciler, 'Listesini verin' dediğimizde gelen isimlere bakıyoruz. Yurt dışı için söylüyorum; içlerinde katilden soyguncuya, çocuk istismarcısından dolandırıcıya kadar herkes var. Gelen listede sadece gazeteci yok. Geçenlerde ülkemize 149 tutuklu ismin bulunduğu bir liste geldi. Arkadaşlarımız baktılar ki bu listenin 144'ü terör suçundan, 4'ü adi suçlardan cezaevinde bulunuyor. Mesela bunlardan birinin suçu ülkemize Kuzey Irak'tan bomba düzeneği getirmek. Bir diğerinin suçu, polis aracına silahlı saldırıda bulunarak, 2 polisimizi şehit edip, 3'ünü yaralamak. Bir diğer patlayıcı maddeyle yakalanmış. Banka soyanından seçim bürosu yakanına kadar ne ararsanız bunların içinde var. Şimdi sormazlar mı adama, bunların gazetecilikle ne ilgisi var ki liste yapıp ülkemize gönderiyorsunuz? Biz asıl niyetin farkındayız. İşin ucu kendilerine dayanınca demokrasiyi, hakkı, özgürlükleri, adaleti rafa kaldırmakta beis görmeyenler, mesele Türkiye olunca hemen yüzlerine bir maske takıyorlar. Biz de bu şekilde maskeyle karşımıza çıkanlara artık haydut muamelesi yapma kararı aldık"







kaynak:milliyet