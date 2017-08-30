Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak
Otomobil Üretimi Tüm Zamanların Zirvesinde

Karşılıklı Cinsiyet Değiştirip Evlenme Kararı Aldılar

KARŞILIKLI CİNSİYET DEĞİŞTİRİP EVLENME KARARI ALDILAR

Hindistan'da cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılan bir klinikte tanışan ve aşık olan bir çift ameliyatın ardından evlenme kararı aldı.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 17:20
Puan Ver : Karşılıklı Cinsiyet Değiştirip Evlenme Kararı Aldılar(6/10)2

Hindistan'ın Mumbai kentinde cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılan bir klinikte, kadın olarak dünyaya gelen Aarav Appukuttan ile erkek olarak doğan 22 yaşındaki Sukanyeah Krishnan, cinsiyetlerini değiştirdikten sonra evlenme kararı aldı.

KLİNİKTE AŞIK OLDULAR

Kliniğin bekleme salonunda başlayan sıradışı aşk hikayesi kısa sürede dünya basınının da ilgisini çekti. Cinsiyet değiştirme operasyonu için orada olan çift, üç saatlik bekleme süresinin sonunda tanıştı ve birbirlerine aşık oldu.

Telefon numaralarını alan çift ilerleyen zamanlarda da görüşmeye devam etti ve arkadaşlıklarını ilerletti. İkisi de doğdukları bedene ait olmadıklarını ve cinsiyet değiştirmek istediklerini biliyorlardı ve ameliyat olup cinsiyetlerini değiştirdi.

46 yaşındaki Aarav be 22 yaşındaki Sukanyeah gelecek ay evlenecek ve Hindistan'ın ilk karşılıklı cinsiyet değiştirerek evlenen çifti olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Karşılıklı  Cinsiyet  Değiştirip  Evlenme  Kararı  Aldılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER