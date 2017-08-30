KARŞILIKLI CİNSİYET DEĞİŞTİRİP EVLENME KARARI ALDILAR
Hindistan'da cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılan bir klinikte tanışan ve aşık olan bir çift ameliyatın ardından evlenme kararı aldı.
Hindistan'ın Mumbai kentinde cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılan bir klinikte, kadın olarak dünyaya gelen Aarav Appukuttan ile erkek olarak doğan 22 yaşındaki Sukanyeah Krishnan, cinsiyetlerini değiştirdikten sonra evlenme kararı aldı.
KLİNİKTE AŞIK OLDULAR
Kliniğin bekleme salonunda başlayan sıradışı aşk hikayesi kısa sürede dünya basınının da ilgisini çekti. Cinsiyet değiştirme operasyonu için orada olan çift, üç saatlik bekleme süresinin sonunda tanıştı ve birbirlerine aşık oldu.
Telefon numaralarını alan çift ilerleyen zamanlarda da görüşmeye devam etti ve arkadaşlıklarını ilerletti. İkisi de doğdukları bedene ait olmadıklarını ve cinsiyet değiştirmek istediklerini biliyorlardı ve ameliyat olup cinsiyetlerini değiştirdi.
46 yaşındaki Aarav be 22 yaşındaki Sukanyeah gelecek ay evlenecek ve Hindistan'ın ilk karşılıklı cinsiyet değiştirerek evlenen çifti olacak.
Kaynak: haberinburada
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