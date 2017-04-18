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karşı takımdan diye tribünden aşağı atıp öldürdü

KARŞI TAKIMDAN DİYE TRİBÜNDEN AŞAĞI ATIP ÖLDÜRDÜ

Arjantin'de tuttuğu takımın maçını izleyen bir taraftar, kendisinin karşı takımdan olduğunu sanan öfkeli bir grup tarafından tribünden aşağı itildikten iki gün sonra hayatını kaybetti.

Tarih : 18 Nisan 2017, 12:30
Puan Ver : Karşı Takımdan Diye Tribünden Aşağı Atıp Öldürdü(5/10)6


Cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Cordoba şehrinde, taraftarı olduğu Belgrano ve deplasmandaki Talleres takımları arasındaki derbiyi izleyen 22 yaşındaki Emanuel Balbo, tribündeki bir grup tarafından saldırıya uğradı.



Görgü tanıkları, bir adamın Balbo'nun Talleres taraftarı olduğunu düşünerek bağırdığını anlattı. Video görüntülerinde, Balbo'nun tribünün ucundan itildiği görülüyor.



Yaklaşık 5 metre yükseklikten betona düşen genç adam, başına aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



 



kaynak:milliyet








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