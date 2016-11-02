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KARS MERKEZLİ 6 İLDE 'HARAKANİ' OPERASYONU


KARS MERKEZLİ 6 İLDE 'HARAKANİ' OPERASYONU
Tarih : 02 Kasım 2016, 10:12
Puan Ver : Kars Merkezli 6 İlde 'harakani' Operasyonu(6/10)4


Kars merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün ticari  faaliyetlerini yürüttüğü belirlenen  şirketin 25 yönetici ve çalışanı hakkında  gözaltı kararı çıkarıldı.    Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde  "Harakani Özel eğitim Yayın Yurt Hizmetleri Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret  AŞ"nin yöneticileri ve çalışanlarının arasında olduğu 25 kişi hakkında gözaltı  kararı verildi.



   İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)  Şubesi ekiplerince, Kars'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Manisa, Adana ve Tokat'ta  operasyon başlatıldı. Ekipler, FETÖ'nün ticari faaliyetlerini yürüttükleri iddiasıyla şirket  ve yöneticilerinin adreslerinde arama yapıyor.








Etiketler: Kars  Merkezli  6  İlde    Harakani    Operasyonu    haber

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