

Kars merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün ticari faaliyetlerini yürüttüğü belirlenen şirketin 25 yönetici ve çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "Harakani Özel eğitim Yayın Yurt Hizmetleri Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ"nin yöneticileri ve çalışanlarının arasında olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.







İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Kars'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Manisa, Adana ve Tokat'ta operasyon başlatıldı. Ekipler, FETÖ'nün ticari faaliyetlerini yürüttükleri iddiasıyla şirket ve yöneticilerinin adreslerinde arama yapıyor.