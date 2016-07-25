O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

karpuz yemek için çok sebebiniz var

KARPUZ YEMEK İÇİN ÇOK SEBEBİNİZ VAR

Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, karpuzun yalnızca diyet yapanların favori yiyeceği olmadığını, yüksek potasyuma sahip olması nedeniyle kalp fonksiyonlarını düzenlediğini söyledi.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 09:56
Puan Ver : Karpuz Yemek İçin Çok Sebebiniz Var(7/10)7


Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, karpuzun yalnızca diyet yapanların favori yiyeceği olmadığını, yüksek potasyuma sahip olması nedeniyle kalp fonksiyonlarını düzenlediğini söyledi.

Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Dilara Süngü Bulut, hayatımızın her döneminde önemli olan beslenme konusunda yaz döneminde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Karpuzun, sağlıklı yaşam konusunda ve özellikle kalp sağlığı açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.



Artan hava sıcaklığının vücutta su ile birlikte potasyum ve sodyum gibi mineral kayıplarına sebebiyet verdiğini belirten Bulut, “Vücutta fazla su kaybı gerçekleştiğinde bulantı, baş dönmesi, halsizlik, bayılma hissi gibi sağlık problemleri oluşabilmektedir. Bu kayıpları yerine koyabilmek için, kadınların ortalama 10-12, erkeklerin ise 12-14 bardak su içmeleri lazım. Su içmekte zorlananlar için karpuz güzel bir alternatif” dedi.








Etiketler: Karpuz  Yemek  İçin  Çok  Sebebiniz  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER