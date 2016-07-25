

Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, karpuzun yalnızca diyet yapanların favori yiyeceği olmadığını, yüksek potasyuma sahip olması nedeniyle kalp fonksiyonlarını düzenlediğini söyledi.



Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Dilara Süngü Bulut, hayatımızın her döneminde önemli olan beslenme konusunda yaz döneminde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Karpuzun, sağlıklı yaşam konusunda ve özellikle kalp sağlığı açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.



Artan hava sıcaklığının vücutta su ile birlikte potasyum ve sodyum gibi mineral kayıplarına sebebiyet verdiğini belirten Bulut, “Vücutta fazla su kaybı gerçekleştiğinde bulantı, baş dönmesi, halsizlik, bayılma hissi gibi sağlık problemleri oluşabilmektedir. Bu kayıpları yerine koyabilmek için, kadınların ortalama 10-12, erkeklerin ise 12-14 bardak su içmeleri lazım. Su içmekte zorlananlar için karpuz güzel bir alternatif” dedi.