

Ancak doktorun, "Neşter, lütfen" dediğini duyunca şok yaşadı.



Doktorun bu kelimelerini duyduktan birkaç saniye sonra karnını kestiklerini söyleyen Penner, bir buçuk saat süren ameliyatın her saniyesini verilen ilaçlar nedeniyle anbean hareket dahi edemeden hissetti.