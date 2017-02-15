KARNINI CANLI CANLI NEŞTERLE KESTİLER! SONRA DA...
Doktor, "Neşter, lütfen" dediği an dehşete düşen Donna Penner, dokuz sene olmasına rağmen travmayı atlatamadığını söyledi
44 yaşındaki Kanadalı Donna Penner, Kanada'da yerel bir hastaneye laparoskopi ameliyatı için başvurdu.
İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Ameliyata alınan talihsiz kadın, ameliyat masasında yatarken, doktorun sesini duydu ve ameliyatın sona erdiğini düşündü.
Ancak doktorun, "Neşter, lütfen" dediğini duyunca şok yaşadı.
Doktorun bu kelimelerini duyduktan birkaç saniye sonra karnını kestiklerini söyleyen Penner, bir buçuk saat süren ameliyatın her saniyesini verilen ilaçlar nedeniyle anbean hareket dahi edemeden hissetti.
Penner, "Bu acıyı tarif edecek bir kelime yok, korkunçtu. Gözlerimi açamıyordum. Yapmaya çalıştığım ilk şey oturmayı denemekti ama hareket edemiyor, tek bir kelime dahi söyleyemiyordum, ağlıyordum ama gözyaşım bile akmıyordu" dedi.
kaynak:habertürk
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