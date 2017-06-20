

Çivril'de yaşayan 2 çocuk babası Emin Gündoğdu, bir ay önce şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastaneye gitti. Gittiği hastanede muayene edilen Gündoğdu'nun karın boşluğunda büyük bir kist bulunduğu saptandı. 2 gün önce kentteki özel bir hastaneye giden Gündoğdu'nun ameliyata alınmasına karar verildi. Prof. Dr. İbrahim Yıldırım ve Op. Dr. Akın Avcı tarafından ameliyata alınan Gündoğdu'nun karın boşluğundan, 4.5 kilo ağırlığında ve 23 santimetre çapındaki kitle başarılı bir şekilde alındı.







Gittiği hastanede karın boşluğunda büyük bir kist olduğunun saptanmasının ardından şaşkınlık yaşadığını ifade eden Gündoğdu, "Tam ümidimi yitirmiş, hayata küsmüşken, Prof. Dr. İbrahim Hocayı ve Dr.Akın Beyi bulduk, hastaneye geldik, hemen tetkik ve tahlillerimizi yaptırdık. Karnımda büyük bir kitle oluşmuştu ve doktor bey acil bir şekilde ameliyata karar verdi. Başarılı bir ameliyat ile o kitleyi karnımdan aldılar. Kendimi rahatlamış hissediyorum" dedi.







kaynak:milliyet