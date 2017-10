Almanya'da yaşayan iki çocuk annesi Emel Bingöl (38), 3 Şubat 2017'de Gaziantep'teki özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi. Hastaneden bir gün sonra taburcu edilen Bingöl, Almanya'ya döndü.

"ALMANYA'DAKİ DOKTOR FARK ETTİ"

Zamanla karnında şişlikler oluşan, ağrı çeken ve hareket etmekte zorlanan Bingöl'ün, Almanya'daki bir hastanede çektirdiği röntgende karnında makas olduğu tespit edildi.

Bu nedenle psikolojik sorunlar da yaşayan Bingöl'ün, geldiği Şanlıurfa'da özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatla karnındaki makas alındı. Bingöl, avukatı Şiyar Yıldırım aracığıyla "Hizmet kusuruna dayalı işlem sebebiyle maddi ve manevi zararın ödenmesi" talebiyle estetik ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane hakkında dava açtı.

"BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADIM"

Bingöl, yaptığı açıklamada, yapılan hata nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını öne sürdü. Ameliyat daha ucuza mal olacağı için Türkiye'yi seçtiğini belirten Bingöl, şikayetlerini dile getirdiği doktorunun sürekli kendini teselli ettiğini ileri sürdü.

"DOKTOR 'SIKMA KENDİNİ, MASAJ YAP' DEDİ"

Bingöl, 6 ay karnında makasla yaşadığını ve çok ağrı çektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Karnımın sol tarafı iki yumurta büyüklüğünde şişti, eğrilip doğrulamadım, evimi temizleyemedim, işimden oldum. Sürekli doktorumla yazıştım, şikayetlerimi ve fotoğraflarımı ilettim. Kendisi 'Bunlar zamanla geçer, zaten Türkiye'ye onuncu ayda tatile geleceksin, o zaman muayene ederim seni, her şey yoluna girer, sıvı birikmiştir, geçer kendini sıkma sürekli, masaj yap.' dedi. Sürekli masaj yaptım ama baktım olmayınca Almanya'da doktora gittim. Çekilen renkli röntgende karnımda makas olduğunu söylediler. Ben 2-3 saat kendime gelemedim, şok geçirdim. Ailece ne yapacağımızı şaşırdık."

DOKTOR: ÜZGÜNÜM, HEMŞİRE HATA YAPTI

Bingöl, röntgenini ulaştırdığı Gaziantep'teki doktoru N.G.Ö'nün "Üzgün olduğunu ve hemşirenin hata yaptığını, kendisini tekrar ameliyat ederek, makası alabileceğini" söylediğini öne sürdü. Çocuklarının bu tür olayların filmlerde olduğunu sandığını dile getiren Bingöl, konuyla ilgili hukuki işlem başlattığını, avukatı Şiyar Yıldırım'ın gerekli yasal prosedürü takip ettiğini bildirdi.

Geçen hafta makası aldırtmak için ameliyat olduğunu belirten Bingöl, "Şanlıurfa'da özel bir hastane beni tedavi etti. Makası aldılar. Çok sağlıklı ve mutluyum. Güzel bir ameliyat geçirdim, dikişlerim var ama oldukça iyiyim." şeklinde konuştu.

"UCUZ DİYE GELDİM, 3-4 KAT FAZLA PARA ÖDEDİM"

Bingöl, olayın hayatını alt üst ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye ameliyat fiyatı daha uygun diye geldim ama şu an 3-4 kat daha fazla para ödedim. Beni maddi ve manevi zarara soktular. Çocuklarımı yıprattılar, Almanya'da şu an babaları bakıyor. Tatile gidecektik, planlarımız vardı, her şey kaldı. Mahkeme sonucu ne olacak bilmiyorum. Türkiye vatandaşıyım, bununla da gurur duyuyorum. Ama böyle şeyler başka insanların başına gelsin istemiyorum. Bütün doktorları da suçlamıyorum ama lütfen bu olaylar dikkate alınsın ve herkes denetlensin."

Öte yandan, operasyonu gerçekleştiren doktor N.G.Ö ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtti.

Kaynak: haberinburada