Sağlık konusunda her ne kadar teknolojik açıdan ilerleme kaydedilse de sağlık konusunda deneyim sahibi bireylerin hastaların sağlığını önemsemediği gözler önünde. Doğum yaptırdığı hastasının karnında cep telefonunu unuttu.



Sağlık konusunda her ne kadar teknolojik açıdan ilerleme kaydedilse de sağlık konusunda deneyim sahibi bireylerin hastaların sağlığını önemsemediği gözler önünde. Doğum yaptırdığı hastasının karnında cep telefonunu unuttu.







Ürdün'ün başkenti olan Amman'da sezaryen ile hastasını doğum yaptırdıktan sonra dalarak cep telefonunu hastasının karın bölgesinde unuttuğu ve sessiz de bulunan telefonun titreşmesi sonucunda fark edildiği açıklandı. Olay tüm ülkede tepkilere neden olurken skandal olayı mecliste değerlendiren vekil hükümet istifa etmeli dedi.







kaynak:sonhaber