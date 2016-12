Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian ikinci kez anne oldu. Kim Kardashian attığı adım ile olay olmasını bildiği gibi bu durumda lehine gelişti. Kim Kardashian'ın bebeği dünyaya gelir gelmez en çok konuşulan konu oldu.







Kanye West ile evlendikten sonra ikinci kez anne olan Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde bir kez daha anne oldu. Kim Kardashian bir televizyon yıldızı ve attığı her adı ile olay olmayı başarıyor. Kim Kardashian evlenmeden önce hamile kalmış ve daha sonra nikah masasına oturmuştu. Kim Kardashian bir kez daha bebeğini kucağına alarak anne oldu.







ABD'li TV yıldızı Kim Kardaşyan ve rap'çi eşi Kanye West'in ikinci bebekleri doğdu. Çiftin sözcüsü kimkardashianwest.com isimli resmi web sitesinde küçük bebeğin dünyaya gelişini "Hayranlarımıza duyurulur; Kim Kardaşyan West ve eşi Kanye West oğullarını bu sabah kucağına aldı. Anne ve bebeğin sağlıkları yerinde" mesajını paylaştı. Kardaşyan'ın kardeşi Khloe Kardaşyan ise Twitter'da "Bebek nefesi" iletisini paylaştı.







KARNI BURNUNDA İKEN SOYUNDU







Kim Kardashian kaç aylık hamile? Attığı her adım ile olay olan skandallar kraliçesi Kim Kardashian yine yaptı yapacağını Daha önce bir dergiye yine çıplak poz vererek kapak olan Kardashian bu kez karnı burnundayken soyundu ve bir de üstüne kapak oldu.







Kim Kardashian kimdir? Attığı her adım ile olay olan Kim Kardashian ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Kardashian bu hamileliğinde aldığı kilolarla sık sık gündem oluştururken bu da yetmez gibi bir de soyundu Kardashian'ın soyunması gündeme bomba gibi düştü.







Karnı burnunda hamile olan Kim Kardashian soyundu hemde öyle böyl değil çırılçıplak oldu. Dokuz yıllık sevgilisi ve üç çocuğunun babası Scott Disick'ten ayrılan Kourtney Kardashian, fotoğraf sanatçısı Brian Bowen Smith için objektif karşısına geçti. Brian ve Kourtney çekimlerden sonra bu kareyi Instagram hesaplarından paylaştı.



Kourtney, Kardashian ailesinin çıplak poz veren ne ilk ne de son üyesi.. Kardashian'lar bu pozları veriyor.