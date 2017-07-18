Şişli'de çok sayıda evi su basarken, bazı vatandaşlar bu olayı keyifli hale dönüştürdü. Evinin bahçesi suya gömülen vatandaş yüzerek poğaça almaya gitti.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle birçok ev iş yeri sular altında kaldı. Şişli'de evi ve bahçesi sular altında kalan vatandaş evlerinde yemek yapamadıkları için, evden para alıp yüzerek poğaça almaya gidince komik görüntüler oluşturdu.

ANNESİNDEN POĞAÇA PARASI ALDI

Bahçeye dolan su nedeniyle genç, evine yüzerek girdi.Annesinden poğaça parası aldı ve yüzerek seyyar satıcıya ulaştı.

VATANDAŞLAR VE BELEDİYE ÇALIŞANLARI SUYU TAHLİYE ETTİ

Daha sonra yakınları ile bahçesine dolan suyu tahliye etti. Bu arada su basan evler belediye çalışanları ve vatandaşların kendi çabalarıyla temizlendi.

Kaynak: haberinburada