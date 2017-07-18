İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Karnı Acıkan Vatandaş Sele Aldırmadan Yüzerek Poğaça Almaya Gitti

KARNI ACIKAN VATANDAŞ SELE ALDIRMADAN YÜZEREK POĞAÇA ALMAYA GİTTİ

Şişli'de çok sayıda evi su basarken, bazı vatandaşlar bu olayı keyifli hale dönüştürdü. Evinin bahçesi suya gömülen vatandaş yüzerek poğaça almaya gitti.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 16:20
Puan Ver : Karnı Acıkan Vatandaş Sele Aldırmadan Yüzerek Poğaça Almaya Gitti(10/10)6

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle birçok ev iş yeri sular altında kaldı. Şişli'de evi ve bahçesi sular altında kalan vatandaş evlerinde yemek yapamadıkları için, evden para alıp yüzerek poğaça almaya gidince komik görüntüler oluşturdu.

ANNESİNDEN POĞAÇA PARASI ALDI

Bahçeye dolan su nedeniyle genç, evine yüzerek girdi.Annesinden poğaça parası aldı ve yüzerek seyyar satıcıya ulaştı.

VATANDAŞLAR VE BELEDİYE ÇALIŞANLARI SUYU TAHLİYE ETTİ

Daha sonra yakınları ile bahçesine dolan suyu tahliye etti. Bu arada su basan evler belediye çalışanları ve vatandaşların kendi çabalarıyla temizlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Karnı  Acıkan  Vatandaş  Sele  Aldırmadan  Yüzerek  Poğaça  Almaya  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER