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karlov'un ucu kıbrıs'a uzandı

KARLOV'UN UCU KIBRIS'A UZANDI

Polis, suikastcı polisin talimat aldığı 5 yıldızlı otelden 5 kişilik FETÖ abisi listesi ortaya çıkardı. Ağabeylerden birinin Kıbrıs'ta olduğu öğrenildi.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:14
Puan Ver : Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı(6/10)7


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmada önemli delillere ulaştı. Savcılık, suikast emrini Mevlüt Mert Altıntaş'a veren FETÖ abisini bulmak için soruşturmayı derinleştirerek ilerletiyor. Soruşturma kapsamında, Altıntaş'ın telefon, bilgisayar ve HTS kayıtlarından suikast hazırlıklarının 15 Kasım 2016'da başlatıldığını tespit edilmişti. Karlov'un öldürüldüğü Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki serginin hazırlıklarının başladığı tarihte Altıntaş'ın harekete geçtiği tespit edilmişti.

15 Kasım'da telefonunu değiştirdiği tespit edilen Altıntaş'ın Whatsapp programından tutuklu ev arkadaşı olan Sercan B.'ye mesaj atarak ‘abimle buluşacağım' diye mesaj atarak takım elbisesini istediği bildirilmişti. Daha sonra Altıntaş'ın takım elbiseyi aldığı ve ardından Yenimahalle'de bir AVM'ye gittiği belirlenmişti.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Karlov  Un  Ucu  Kıbrıs  A  Uzandı    haber

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