

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmada önemli delillere ulaştı. Savcılık, suikast emrini Mevlüt Mert Altıntaş'a veren FETÖ abisini bulmak için soruşturmayı derinleştirerek ilerletiyor. Soruşturma kapsamında, Altıntaş'ın telefon, bilgisayar ve HTS kayıtlarından suikast hazırlıklarının 15 Kasım 2016'da başlatıldığını tespit edilmişti. Karlov'un öldürüldüğü Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki serginin hazırlıklarının başladığı tarihte Altıntaş'ın harekete geçtiği tespit edilmişti.



15 Kasım'da telefonunu değiştirdiği tespit edilen Altıntaş'ın Whatsapp programından tutuklu ev arkadaşı olan Sercan B.'ye mesaj atarak ‘abimle buluşacağım' diye mesaj atarak takım elbisesini istediği bildirilmişti. Daha sonra Altıntaş'ın takım elbiseyi aldığı ve ardından Yenimahalle'de bir AVM'ye gittiği belirlenmişti.







kaynak:gazetevatan