KARLOV'UN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN SUİKASTÇI ADINA HESAP AÇILDI
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesinden saatler sonra, Altıntaş adına telefon bankacılığıyla bir hesap açıldığı belirlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast girişimine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'a ilişkin yeni verilere ulaşıldı.
Savcılık, Altıntaş'ın Karlov'u vurmasından yaklaşık 2.5 saat sonra kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit etmişti. Altıntaş'ın bankacılık hareketlerini de mercek altına alan savcılık, araştırma için polise talimat verdi.
kaynak:milliyet
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