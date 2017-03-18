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karlov'un ölümünün ardından suikastçı adına hesap açıldı

KARLOV'UN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN SUİKASTÇI ADINA HESAP AÇILDI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesinden saatler sonra, Altıntaş adına telefon bankacılığıyla bir hesap açıldığı belirlendi

Tarih : 18 Mart 2017, 09:36
Puan Ver : Karlov'un Ölümünün Ardından Suikastçı Adına Hesap Açıldı(8/10)8


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast girişimine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'a ilişkin yeni verilere ulaşıldı.



Savcılık, Altıntaş'ın Karlov'u vurmasından yaklaşık 2.5 saat sonra kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit etmişti. Altıntaş'ın bankacılık hareketlerini de mercek altına alan savcılık, araştırma için polise talimat verdi.



 



kaynak:milliyet








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