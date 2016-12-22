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karlov suikastçısının yakınları serbest bırakıldı

KARLOV SUİKASTÇISININ YAKINLARI SERBEST BIRAKILDI

Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Aydın'da gözaltına alınan saldırganın annesi, babası, ablası, 2 dayısı ve yengesi serbest bırakıldı.

Tarih : 22 Aralık 2016, 10:32
Puan Ver : Karlov Suikastçısının Yakınları Serbest Bırakıldı(6/10)7






Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Aydın'da gözaltına alınan saldırganın annesi, babası, ablası, 2 dayısı ve yengesi serbest bırakıldı.



Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırganın annesi Hamidiye ve babası Esrafil Altıntaş, üvey ablası Seher Ö, dayıları Hasan F. ve Hüseyin F. ile yengesi Sevinç F'nin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık'ta silahlı saldırı sonucu öldürmesinin ardından ölü ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke ilçesinde yaşayan annesi, babası, kız kardeşi ve 3 yakını gözaltına alınmıştı.



 



 



kaynak:trthaber








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