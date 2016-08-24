Bingöl'ün Karlıova İlçesi Cehennem Ormanları'nda PKK'lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu uzman çavuş şehit oldu.



Karlıova'da Cehennem Ormanları'nda bulunan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin iki gün önce başlattığı hava destekli operasyonlar sürüyor.







Operasyon kapsamında bugün teröristlerin araziye tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu.







Bölgede güvenlik güçleri ile PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor. Cehennem Ormanları'nda dün yaşanan çatışmada ise geçici köy korucuları İdris Demir ile Tarık Aydemir şehit olmuştu.