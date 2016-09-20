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karlı hava panik atağa sebep olabilir…

KARLI HAVA PANİK ATAĞA SEBEP OLABİLİR…

Ani başlayan kar yağışı ısınma, barınma, trafik kazaları ve yollarda mahsur kalma gibi problemler dışında bazı hastalıkları da tetikliyor.

Tarih : 20 Eylül 2016, 09:29
Puan Ver : Karlı Hava Panik Atağa Sebep Olabilir…(8/10)8


Ani başlayan kar yağışı ısınma, barınma, trafik kazaları ve yollarda mahsur kalma gibi problemler dışında bazı hastalıkları da tetikliyor. Kış ayları özellikle panik atak hastalığı olan ve mevsimsel depresyon yaşayan kişilerde paniğe yol açabiliyor. Uzman Psikolog Aycan Bulut, soğuk ve karlı havanın panik atak ve mevsimsel depresyon yaşayan kişilerde yarattığı etkileri anlatıyor.








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