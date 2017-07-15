İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Kadınlar Finali'nde Garbine Muguruza, Venus Williams'ı yenerek kariyerinde ilk kez Wimbledon şampiyonu oldu.

Teniste sezonun üçüncü ve en prestijli Grand Slam'i olan Wimbledon'da tek kadınlarda şampiyon belli oldu. Finalde Venus Williams'ı 7-5 ve 6-0'lık setlerle mağlup eden Garbine Muguruza kariyerinde ilk kez Wimbledon'da şampiyonluk elde etti.

Wimbledon'da 1994'ün şampiyonu Conchita Martinez'in ardından Londra'dan zaferle ayrılan ilk İspanyol kadın tenisçi olan Muguruza, zafere 1 saat 17 dakikada ulaştı ve 2015 Fransa Açık'tan sonra kariyerinin ikinci Grand Slam'ini elde etti.

İKİNCİ SETİ 6-0 KAZANDI

İlk sette iki set puanı çeviren 14 numaralı seribaşı Muguruza 7-5 kazandığı ilk setin ardından fiziksel üstünlüğünün yanına psikolojik üstünlüğü de ekledi ve ikinci seti hiç zorlanmadan 6-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

KARDEŞİNE KAYBETTİ, İNTİKAMI ABLASINDAN ALDI

Böylece 2015'te Serena Williams'a finalde kaybeden Muguruza, rövanşı Serena'nın ablasından almış oldu. 37 yaşındaki 10 numaralı seribaşı Venus ise 5 kez şampiyon olduğu Wimbledon'da 2008'in ardından ilk kez zafere ulaşma şansını tepmiş oldu.

4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETMİŞTİ

İkili daha önce 4 kez karşı karşıya gelmiş, bu maçların 3'ünü Venus Williams, birini ise Garbine Muguruza kazanmıştı. Muguruza ve Williams, Wimbledon finaliyle kariyerlerinde ilk kez çim kortta kozlarını paylaştı ve kazanan İspanyol tenisçi Muguruza oldu.

Kaynak: haberinburada