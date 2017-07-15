İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kaptı

KARİYERİNİN İLK ŞAMPİYONLUĞUNU KAPTI

İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Kadınlar Finali'nde Garbine Muguruza, Venus Williams'ı yenerek kariyerinde ilk kez Wimbledon şampiyonu oldu.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 19:00
Puan Ver : Kariyerinin İlk Şampiyonluğunu Kaptı(5/10)1

Teniste sezonun üçüncü ve en prestijli Grand Slam'i olan Wimbledon'da tek kadınlarda şampiyon belli oldu. Finalde Venus Williams'ı 7-5 ve 6-0'lık setlerle mağlup eden Garbine Muguruza kariyerinde ilk kez Wimbledon'da şampiyonluk elde etti.

Wimbledon'da 1994'ün şampiyonu Conchita Martinez'in ardından Londra'dan zaferle ayrılan ilk İspanyol kadın tenisçi olan Muguruza, zafere 1 saat 17 dakikada ulaştı ve 2015 Fransa Açık'tan sonra kariyerinin ikinci Grand Slam'ini elde etti.

İKİNCİ SETİ 6-0 KAZANDI

İlk sette iki set puanı çeviren 14 numaralı seribaşı Muguruza 7-5 kazandığı ilk setin ardından fiziksel üstünlüğünün yanına psikolojik üstünlüğü de ekledi ve ikinci seti hiç zorlanmadan 6-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

KARDEŞİNE KAYBETTİ, İNTİKAMI ABLASINDAN ALDI

Böylece 2015'te Serena Williams'a finalde kaybeden Muguruza, rövanşı Serena'nın ablasından almış oldu. 37 yaşındaki 10 numaralı seribaşı Venus ise 5 kez şampiyon olduğu Wimbledon'da 2008'in ardından ilk kez zafere ulaşma şansını tepmiş oldu.

4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETMİŞTİ

İkili daha önce 4 kez karşı karşıya gelmiş, bu maçların 3'ünü Venus Williams, birini ise Garbine Muguruza kazanmıştı. Muguruza ve Williams, Wimbledon finaliyle kariyerlerinde ilk kez çim kortta kozlarını paylaştı ve kazanan İspanyol tenisçi Muguruza oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kariyerinin  İlk  Şampiyonluğunu  Kaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER