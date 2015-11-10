KARISIYLA İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA EV SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ
Uşak'ta bir kişi, eşiyle ilişkisi olduğunu iddiasıyla ev sahibini 52 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
İddiaya göre, dershanelerde öğretmenlik yapan, son dönemde ise mağazada satış görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen bir çocuk babası H.G. (39), karısının cep telefonunda, Uşak Özel İdaresinin güvenlik görevlisi ev sahibi Seyit Çakırbay'ın (40) mesajlarını gördü. Bunun üzerine evden çıkan H.G, Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaştığı Çakırbay'ı 52 yerinden bıçakladı.
Çakırbay, ambulansla kaldırıldığı Uşak Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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