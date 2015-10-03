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karısının fön makinesiyle darp ettiği adam polise sığındı

KARISININ FÖN MAKİNESİYLE DARP ETTİĞİ ADAM POLİSE SIĞINDI

İstanbul'da bir adam 15 yıllık eşinden fön makinesiyle şiddet gördüğü iddiasıyla önce polise ardından da hastaneye başvurdu. Darp raporu olan adam, artık can güvenliğinin bulunmadığı gerekçesiyle eşine boşanma davası açma kararı aldı.

Tarih : 03 Ekim 2015, 10:38
Puan Ver : Karısının Fön Makinesiyle Darp Ettiği Adam Polise Sığındı(0/10)


Alınan bilgiye göre, olay, Fatih'te 02 Ekim 2015'te Sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Beyazıt'ta ayakkabı atölyesi bulunan işadamı İlhan İsmail S, Nuruosmaniye'de bir kuyumcuda muhasebecilik yapan 15 yıllık eşi F.S'yi annesinin banka kartını kullanmaması için uyardı. Bunun üzerine başlayan tartışma karşılıklı atışmalara dönüştü. Bir anda sinirlerine hakim olamayan F.S, önce eline geçirdiği fön makinesiyle eşine saldırdı ardından tırnaklarıyla eşinin yüzünü ve boynunu çizdi.








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