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Karısını 4 Kurşunla Öldürüp Bunları Hak Etti Diyen Cani Koca Tutuklandı

KARISINI 4 KURŞUNLA ÖLDÜRÜP BUNLARI HAK ETTİ DİYEN CANİ KOCA TUTUKLANDI

Kadıköy'de eşini direksiyon başında öldüren Emrah Y., adliye girişinde "Bunları hak etti" dedi. Mahkemede ise pişman olduğunu söyleyen cani koca, tutuklanmaktan kurtulamadı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 00:20
Puan Ver : Karısını 4 Kurşunla Öldürüp Bunları Hak Etti Diyen Cani Koca Tutuklandı(6/10)2

Kadıköy'de 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz'ı silahla vurarak öldüren eşi 38 yaşındaki Emrah Y.'nin hakimlikteki sorgusu sona erdi.

DAHA ÖNCE DE BIÇAKLA YARALAMIŞ

Zanlı sorgusunda, " Olay öncesinde Selva'nın bir şahısla ilişki yaşadığını öğrendim. Araştırmalarım sonucu eşim Selva da bu şahıs da durumu kabul ettiler. Bunun üzerine Selva ile aramızda yaşanan tartışma neticesinde Selva'yı bıçaklamıştım. Selva, hastanede 1 hafta kadar yatıp çıktı. Çok ciddi bir yaralanması yoktu" dedi.

EŞİNİN ARACINI TAKSİYLE TAKİP ETMİŞ

Eşi Selva'ya daha önce bir araç alışverişi için 30 bin lira verdiğini bu paranın karşılığı olarak eşinin kredi kartından 30 bin lira çektiğini aktaran zanlı Emrah Y., "Ancak Selva bu durumu kötü niyetli olarak kullanarak beni tehdit etmeye başladı. Ağır küfürler ve hakaretler ediyordu. Olay günü de taksiyle seyir halindeyken Selva'nın kendi aracı ile geçtiğini tesadüfen gördüm. Taksiye, 'Öndeki aracı takip et' dedim. Bu sırada trafik sıkıştı. Taksiden indim, bir anda ailem ve çocuğum aklıma geldi sinirlendim. Selva'nın şoför mahalli kapısının camı açık olduğu için bu camdan 4 el ateş ettim. Pişmanım, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Sorgusu tamamlanan zanlı Emrah Y., "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"O HAK ETTİĞİ YERDE BEN DE HAK ETTİĞİM YERDEYİM"

Adalet Sarayı'na girişinde eşinin öldürdüğü için vicdanen rahat olduğunu söyleyen Emrah Y.,"Vicdanen rahatım. Namusumu temizledim. Eşim dostuna 110 bin lira kredi çekmiş. Yanımda dil çıkarıp öpücük attı. Bunları hak etti. O hak ettiği yerde ben de hak ettiğim yerdeyim. Basında çıkanların hepsi yalan" demişti.

SAKARYA'DA YAKALANMIŞTI

Kadıköy'de 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz, eşi 38 yaşındaki Emrah Y. tarafından direksiyon başında silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı Emrah Y., Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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