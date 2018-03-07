Kendini kurye olarak tanıtan koca, eşine 4 kez ateş ederek yaraladı. Öfkeli kocanın karısına "Ben çıkmadan öl, bugün tahliye olacağım, yarım kalan işimi tamamlayacağım" dediği ortaya çıktı.

Konya'da eşinin iş yerinde kendini kurye olarak tanıtan koca, içeri girdikten sonra boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak yaraladı. 20 yılla yargılanan öfkeli koca, karısını "Ben çıkmadan öl, bugün tahliye olacağım, seni öldüreceğim, yarım kalan işimi tamamlayacağım" diye tehdit etmiş.

EVİ TERK EDEN KARISININ İŞ YERİNE KURYEYMİŞ GİBİ GİRDİ

14 Eylül günü meydana gelen olaydan 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle Saliha Gizem Tatlısert evi terk etti. İşsiz Zafer Tatlısert, eşinin muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle giderek kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıttı.

4 KURŞUN SIKARAK EŞİNİ AĞIR YARALADI

İçeri girerek eşinin odasına giden Tatlısert, genç kadına ruhsatsız tabancasıyla peş peşe ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Saliha Gizem Tatlısert ağır yaralanırken, aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ü. hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Tatlısert, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM, KISKANIYORUM"

Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan Zafer Tatlısert, polisteki ifadesinde eşini çok sevdiğini ve kıskandığını ileri sürdü. Tatlısert, "Eşimi çok kıskanıyorum. Biriyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu konuşmak ve onunla yüzleşmek istedim. Arkadaşımdan motorunu ve kaskını ödünç alarak eşimin çalıştığı fabrikaya gittim. Fabrikaya geldiğimde kapıdaki güvenliğe kendimi kurye olarak tanıttım ve paket getirdiğimi söyleyerek içeriye girdim.

Eşim beni görünce 'Sen burada ne arıyorsun ? Neden geldin ?' diye bağırdı. O bağırınca aramızda tartışma çıktı. Bu sırada elimde olan silahı rastgele ateşledim. Eşimi ve araya girmeye çalışan Abdülkerim Ünal'ı vurdum. Eşimi vurmak istemezdim. Ben onu çok seviyorum. O benim her şeyim" dedi. Zafer Tatlısert, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ, BİRÇOK KEZ TEHDİT ETMİŞ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede geçimsizlik nedeniyle Saliha Gizem Tatlısert'in, evini terk edip ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi. Zafer Tatlısert'in, tekrar birleşmek istediğini ancak Saliha Gizem Tatlısert'in bunu kabul etmediği, bu nedenle de Zafer Tatlısert'in eşi ve ailesine karşı bir çok kez tehdit, hakaret, yaralama ve hürriyetten yoksun kılma suçlarını işlediği anlatıldı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İşlediği bu suçlar nedeniyle hakkında dava açıldığı ve suç tarihinde de Zafer Tatlısert'in, eşini öldürmeyi planlayarak kurye kıyafeti giyip, başına kask takarak motosiklet ile müştekinin çalışmakta olduğu iş yerine gittiği belirtildi. Zafer Tatlısert'in burada eşine ruhsatsız tabancayla 4 kez arka arkaya ateş ettiği bunun neticesinde Saliha Gizem Tatlısert'in, basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığına değinildi.

Cumhuriyet Savcısı, Zafer Tatlısert'in, eşini planlayarak ve tasarlayarak öldürmek istediği kanaatine vararak 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi. Ayrıca Tatlısert hakkında, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na aykırı davrandığı içinde de 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

"BEN ÇIKMADAN ÖL, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Savunmasında, Zafer Tatlısert'in kendisine işkenceler yaptığını ve çok kez dayak yediğini ifade eden Saliha Gizem Tatlısert şunları söyledi:

"Bana yapmadığı işkence kalmadı. Yemediğim dayak kalmadı. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Şu anda ben ve ailem de buradayım. Bu bir mucize. Sosyal medya üzerinden arkadaşları aracılığıyla beni öldürmekle tehdit ediyor. Ben çıkmadan öl, bugün tahliye olacağım, seni öldüreceğim, yarım kalan işimi tamamlayacağım, diyor. Daha önce de annemin burnunu kırdı. Aileme zarar verdi. Ne olur duyun sesimi. Can güvenliğim yok" dedi.

"DEFALARCA ATEŞ ETTİ"

Duruşmada tanık olarak ifade veren aynı fabrikanın satın alma bölümünde çalışan Yasemin Y. (30) ise şöyle dedi:

"Bir evrak almak için odaya girmiştim. Zafer içeri girdi ve kapıyı kapattı. Gizem o esnada 'Allah belanı versin' diye bağırdı. Belinden silahı çıkarıp ateş etti. Gizem yardım için 'Kerim' diye bağırdı. Bu sefer de bize dönüp ateş etti. Aramızda üç adım mesafe vardı. 4 el Gizem'e bir elde Albülkerim'e ateş etti.

Albülkerim'in mermi başını sıyırdı. Ben o esnada kendimi masanın altına attım. Bu sırada Abdülkerim bir daha ateş etmesin diye Zafer'in elinden tuttu. Yaşanan boğuşma esnasında Zafer yere düştü. Ben, Zafer'in elinden düşen silahı yerden alıp masanın üzerine koydum" diye konuştu. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDİYOR

Saliha Gizem Tatlısert ve Zafer Tatlısert 'in geçen ay görülen boşanma davasının ilk duruşmasında Zafer Tatlısert boşanmak istemediği ve eşini sevdiğini ileri sürdü. Duruma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: haberinburada