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KARIN ERİMESİYLE BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANINDA BÜYÜK ARTIŞ!


KARIN ERİMESİYLE BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANINDA BÜYÜK ARTIŞ!
Tarih : 17 Ocak 2017, 17:38
Puan Ver : Karın Erimesiyle Barajlardaki Doluluk Oranında Büyük Artış!(10/10)9


İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından etkili olan sağanak yağışlar, baraj havzalarında doluluk oranlarını artırdı. Baraj havzalarında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 74,52'ye çıktı. Böylece 17 Ocak 2016 yılında yüzde 67.68 olan doluluk oranı 74,52'ye yükselmiş oldu.



DOLULUK ORANI YÜZDE 74,52 OLDU



İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2016 yılının Mart ayında toplam doluluk oranı 87.35'e çıkmışken ayın yılın Kasım ayı başında yüzde 37.6 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 74,52 oldu.



 



kaynak:milliyet








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