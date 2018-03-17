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Karı-koca sokak ortasında alacaklıları tarafından dövüldü

KARI-KOCA SOKAK ORTASINDA ALACAKLILARI TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Konya'da genç çift, aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan 4 kişi tarafından karşılaştıkları cadde üzerinde dövüldü.

Tarih : 17 Mart 2018, 11:10
Puan Ver : Karı-Koca Sokak Ortasında Alacaklıları Tarafından Dövüldü(6/10)2

Konya Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Ömer Cihan T. ve eşi Hazal Dilara T., otomobille seyir halindeyken aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan 4 kişi ile karşılaştı.Trafikte başlayan tartışma otomobillerin yol kenarına çekilmesiyle kavgaya dönüştü.

GENÇ ÇİFT SOKAK ORTASINDA DÖVÜLDÜ

Kavgada Ömer Cihan T. ve eşi Hazal Dilara T., ismi henüz belirlenemeyen kişilerce yol ortasında dövüldü. Bir otelin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sağlık görevlileri dövülen çifti ambulansa alarak ilk müdahalelerini yaptı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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