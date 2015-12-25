

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelinde yasa dışı yollardan yivsiz (sadece taşıma ve bulundurma yetkili) tüfek satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda, S.Y. ve B.K. isimli şahısların Konya'dan kargo aracılığı ile İzmir'e tüfek getirdiklerini tespit etti. Polis ekipleri, zanlıların, satışı yasak olan tüfekleri yasa dışı olarak internet üzerinden ve seyyar olarak sattıklarını belirledi.







Zanlıları takip eden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Salı günü, Torbalı ilçesinde zanlıların tüfekleri sakladığı depoya baskın yaptı. Yapılan aramada; bir kısmının aynı seri numaralardan oluştuğu tespit edilen değişik marka ve model yivsiz 257 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan S.Y.(25), B.K.(21) ve O.K.(35) isimli şahıslar cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.