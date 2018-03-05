KARGODAN ZEHİR ÇIKTI, 14 KİŞİ ETKİLENİNCE BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI
Sivas'ta kargoyla gönderilen koliden çıkan gazdan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölge ve etkilenen 14 kişi, karantinaya alınırken AFAD ekipleri inceleme başlattı.
Sivas'ta kargoyla gönderilen koliden çıkan gazdan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölge ve etkilenen 14 kişi, karantinaya alınırken AFAD ekipleri inceleme başlattı.
KOLİDE GELEN TARIM İLACI HASAR GÖRÜNCE ETRAFA GAZ YAYILDI
Manisa'dan kargo ile tarım ilacı olarak Sivas'a gönderilen bir koli, Gültepe Mahallesindeki şubede nakil sırasında hasar gördü. Koliden çevreye beyaz bir sıvı ve gaz yayıldı.
14 KİŞİ MÜŞAADE ALTINA ALINDI
Beş kargo çalışanı gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı.
Sivas Numune Hastanesinde gözlem altına alınan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, bulaşma riskine karşı müşaade altında tutuldukları öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Rahatsızlanmalarına neden olan sıvının ve çevreye yayılan gazın ne olduğunu anlamak için inceleme başlattı.
Kaynak: haberinburada
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