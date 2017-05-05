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kargodan çıktı! değeri tam 750 bin lira

KARGODAN ÇIKTI! DEĞERİ TAM 750 BİN LİRA

Konya'da polis tarafından yapılan operasyonda kargo aracılığıyla sevkiyatı gerçekleşen piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan silah ele geçirildi.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 12:07
Puan Ver : Kargodan Çıktı! Değeri Tam 750 Bin Lira(6/10)5


Konya'da polis tarafından yapılan operasyonda sosyal paylaşım siteleri üzerinden ruhsatsız ve sahte faturayla satılan, kargo aracılığıyla sevkiyatı gerçekleşen piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahların görüntüsü ise adeta bir cephaneliği andırdı.



KARGO ŞİRKETLERİ ARACILIĞIYLA...



Konya Emniyet  Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, av tüfeği üretiminin yoğunlukta yapıldığı Beyşehir'in Üzümlü ve Huğlu bölgesindeki av bayilerinin kaçak olarak silah sevkiyatı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sevkiyatın kargo şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini saptadı. Ardından çoğunluğu tüfek olan silahların sevkiyatının yapıldığı kargo araçlarını takibe alındı. İki kargo şirketinin merkez Karatay İlçesi'ndeki dağıtım noktalarında önlem alan polis, araçların dağıtım noktalarına geldiğinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 300 kısa ve uzun namlulu av tüfeği, 21 kuru sıkı tabanca, 22 havalı diye tabir edilen tüfek, 5 zıpkın, 228 şarjör, 58 şok diye tabir edilen silah, 4 bin kuru sıkı tabanca mermisi, 24 kutu havai fişek, 400 av tüfeği fişeği, 200 meşale ele geçirildi.



 



kaynak:haber7








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