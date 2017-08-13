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Kargo Gemisinden Denize Düşen Konteynerlerdeki Mallar Yağmalandı

KARGO GEMİSİNDEN DENİZE DÜŞEN KONTEYNERLERDEKİ MALLAR YAĞMALANDI

Brezilya'nın Santos kentinde, bir kargo gemisinden denize düşen konteynerlerdeki mallar yağmalandı. Yetkililer, olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : Kargo Gemisinden Denize Düşen Konteynerlerdeki Mallar Yağmalandı(8/10)4

Brezilya'nın Santos kentinde kötü hava şartları nedeniyle denize düşen konteynerdaki mallar, bölge sakinleri tarafından yağmalandı.

KÜÇÜK TEKNELERLE KONTERNERLERİN YANINA GİTTİLER

Bazı kent sakinleri, konteynerleri denizde görmeleri ardından küçük teknelerle yanlarına gitti.

Bu kişiler, konteynerlerde bulunan, aralarında bisiklet, çanta ve giysilerin de yer aldığı malları yağmaladı.

Yetkililer yağma öncesinde gemide yüklü konteynerlerden 45'inin denize düştüğünü belirtti.

Kazaya neyin sebep olduğuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZAYA KÖTÜ HAVA ŞARTLARI SEBEP OLDU

Polis, yağma sırasında kullanılıp içi mallarla doldurulan iki tekneyi bulduklarını açıkladı.

Geminin sahibi şirket, kazaya kötü hava şartlarının neden olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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