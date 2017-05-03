KARGO DEVİNİN YÜZDE 50'Sİ SATILIYOR
Şubat ayında ticari kayyum atanan Aras Kargo'nun dümenine Avusturyalılar geçiyor.
Anlaşma sağlanır ve Rekabet Kurumu onay verirse, yüzde 25 hisseye sahip Avusturyalı şirket, Aras`ın yüzde 75`inin sahibi olacak.
Türkiye'nin en büyük taşımacılık şirketlerinden Aras Kargo'da kavga sona erdi. Şubat ayında ticari kayyum atanan şirketin dümenine Avusturyalılar geçiyor. Şirketin yüzde 25 ortağı olan Austrian Post (Österreichische Post), Aras Ailesi ile masaya oturdu. Avusturyalı şirkete ait Post 206 Beteiligungs GmbH adlı firma, Aras Kargo'nun yüzde 50 hissesini almak için Evrim Zuhal Aras, Barış Baran Aras ve Meral Aras'tan devralmak için görüşmelere başladı.
Anlaşma sağlanır ve Rekabet Kurumu onay verirse, Avusturyalı şirket, Aras'ın yüzde 75'inin sahibi olacak.
kaynak:haber7
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