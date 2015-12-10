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KARGO DEPOSUNDA PATLAMA: 60 YARALI


KARGO DEPOSUNDA PATLAMA: 60 YARALI
Tarih : 10 Aralık 2015, 12:35
Puan Ver : Kargo Deposunda Patlama: 60 Yaralı(9/10)10


Kocaeli'de bir kargo firmasına gönderilen Denatonyum Benzoat paketi patladı. Olay sırasında kargo şirketinin nakliye merkezinde bulunan 60 işçi zehirlendi. Olay sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi karantina altına alındı. Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-130 karayolu üzerinde bulunan bir kargo şirketine ait aktarma merkezinin deposuna gönderilen ve içerisinde Denatonyum Benzoat maddesi bulunan küçük paket aktarım sırasında patladı.

Olay sonrası paket içerisinde bulunan sıvı madde çevreye yayılırken, kargo firmasında çalışan işçilerde zehirlenme belirtileri meydana geldi. Kusma, mide bulantısı, burun ve göz yanması şikayeti bulunan işçiler hemen hastaneye kaldırıldı. İşçiler ilk olarak çevre hastanelere giderken, burada yapılan incelemelerin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin sevkinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi karantina altına alındı.

Yaklaşık 60 işçide hastanenin acil servisinde bulunan Dekontaminasyon odasına teker teker alınarak yıkandı. Hastanede bulunan ve kimyasal madde eğitimi alan görevliler özel kıyafetleriyle işçileri tek tek odaya aldı. Bu sırada acil servise gelen başka hastalar maske takan güvenlik görevlileri tarafından başka hastanelere yönlendirildi. Acil servise başka hasta kabul edilmezken polis ekipleri de hastane önünde nöbet tuttu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.








Etiketler: Kargo  Deposunda  Patlama  60  Yaralı    haber

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