Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

kardeşliğe evet yürüyüşü 950 nci kilometreye ulaştı

KARDEŞLİĞE EVET YÜRÜYÜŞÜ 950 NCİ KİLOMETREYE ULAŞTI

Ankara'dan 22 Şubat'ta "Kardeşliğe Evet Yürüyüşü" başlatan Serüven Derneği üyeleri, 950 kilometre yol katederek Düzce'ye ulaştı.

Tarih : 30 Mart 2017, 10:41
Puan Ver : Kardeşliğe Evet Yürüyüşü 950 Nci Kilometreye Ulaştı(6/10)7


Ankara'dan 22 Şubat'ta "Kardeşliğe Evet Yürüyüşü" başlatan Serüven Derneği üyeleri, 950 kilometre yol katederek Düzce'ye ulaştı.



Serüven Derneği Başkanı Salim Gören ve Başkan Yardımcısı Fatih Sarıkaya, D-100 Karayolu boyunca 'Kardeşliğe evet' pankartı açarak yürüdü. Kent girişine kadar çevredeki vatandaşlarla fotoğraf çektiren ikili, yoğun ilgi gördü.



Kent girişinde gazetecilere açıklama yapan Gören, 10 şehri kapsayan bin 71 kilometrelik yürüyüşün 37'üncü gününde Eskişehir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan geçtiklerini, geri dönüş yolunda da 950 kilometreyi katettiklerini söyledi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Kardeşliğe  Evet  Yürüyüşü  950  Nci  Kilometreye  Ulaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER