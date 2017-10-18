İzmir'in Kınık ilçesinde, foseptik çukuru temizlerken vidanjörün mafsalına kapılarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede can veren Hüseyin Avcı'nın cenazesinde ağabeyi Ekrem Avcı kalp krizi geçirerek can verdi.

20 GÜN SONRA CAN VERDİ

Foseptik çukuru boşaltırken gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırarak ağır yaralanıp kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gün sonra yaşamını yitiren Hüseyin Avcı'nın cenazesi, İzmir'in Kınık ilçesine getirildi.CENAZE SIRASINDA FENALAŞTI

Hüseyin Avcı'nın ağabeyi 74 yaşındaki Ekrem Avcı, cenazeye gelenlerin taziyeleri kabul ederken, bugün saat 15.00 sıralarında aniden fenalaştı. Yere yığılan Ekrem Avcı, yakınları tarafından otomobille Kınık Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Ekrem Avcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Ekrem ve Hüseyin Avcı kardeşler, bugün Kocaömer Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kocaömer Kabristanı'na getirilerek yan yana defnedildi.

Kaynak: haberinburada