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Kardeşini Odaya Kilitleyip 11 Yerinden Bıçakladı
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kardeşini odaya kilitleyip 11 yerinden bıçakladı

KARDEŞİNİ ODAYA KİLİTLEYİP 11 YERİNDEN BIÇAKLADI

Karaman'da 22 yaşındaki Fatih Sakarya, kardeşi 20 yaşındaki Barış Sakarya'yı odaya kilitleyip vücudunun 11 yerinden bıçakladı.

Tarih : 10 Şubat 2017, 16:53
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Polisin odanın kapısını kırıp içeri girmesiyle kurtarılan Barış Sakarya, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Fatih Sakarya da gözaltına alındı. Olay, bugün saat 12.15'de Kazım Karabekir Mahallesi 246 nolu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Kayseri Komanda Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Fatih Sakarya, iddiaya göre 2 ay önce belindeki ağrılar nedeniyle askerlik yapamaz raporu alıp Karaman'daki evine döndü.



POLİS KAPIYI KIRARAK KURTARDI



İddiaya göre ailesiyle sürekli tartışan Fatih Sakarya, annesinin gözüne yumruk atıp dövdü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü uzmanları da, bugün kavgayla ilgili aileyle görüşmeye geldi. İddiaya göre Fatih Sakarya, görüşmenin ardından kardeşi Barış Sakarya'yı odaya kilitleyip bıçakla saldırdı. Durumu fark eden annesi, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, kapıyı kırıp odaya girerek kanlar içinde kalan Barış Sakarya'yı kurtardı. Vücudunun 11 yerinden bıçaklanan Barış Sakarya, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Barış Sakarya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Fatih Sakarya da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



 



kaynak:sabah








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