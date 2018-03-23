Şehit Oğlunun Fotoğrafını Öpen Acılı Baba Yürekleri Dağladı
Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yi İstiyor
Erdoğan: Bize Meydan Okuyanları Kazdıkları Çukurlara Gömdük
Obezite Artık Kanserin Birinci Sebebi
Ankara-Sivas Arasını 2 Saate Düşürecek Yht Projesinde Çalışmalar Başlıyor
Barcelona'nın Efsanesi Xavi, Arda Turan'a Destek Çıktı
Türkiye 77 Bin Kişiyi Dolandıran Tosun İçin Harekete Geçti
Eskişehirspor, Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın Vasiyetini Yerine Getirdi
Kardeşimi Bu Hale Getirdiniz Diyen Abi Okul Müdürünü Sırtından Bıçakladı
Everton Transfere Doymuyor! Cenk Tosun'a Kötü Haber
İspanya'nın Efsane Kalecilerinden Canizares'in 5 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti
İngiltere Başbakanı Theresa May Nevruz Bayramı'nı Kutladı
10 Kişinin Öldüğü Asansör Faciasında Hapis, Para Cezasına Çevrildi
Ajan Krizi Büyüyor! Avrupa Birliği, Rusya'daki Büyükelçisini Geri Çağırdı
Düşen F-16'nın Şehit Pilotu, Köyü Korumak İçin Kendi Canını Feda Etmiş
Terörden Temizlenen Afrin'de İlk Cuma Namazı! Mehmetçik Halkla Saf Tuttu
Karısının Arabasına Bomba Koyan Adam: Birden Fazla Kişinin Canını Alırım
Uzaylı Zannedilen 15 Cm'lik Mumyanın Gizemi Çözüldü
Teröristlerin Kabusu, Mavi Bereliler Yemin Etti!
Babasından Gizli Otomobili Alan Çocuk Şarampole Yuvarlandı

Kardeşimi Bu Hale Getirdiniz Diyen Abi Okul Müdürünü Sırtından Bıçakladı

KARDEŞİMİ BU HALE GETİRDİNİZ DİYEN ABİ OKUL MÜDÜRÜNÜ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Varol, bir öğrencinin ağabeyi tarafından sırtından bıçaklandı.

Tarih : 23 Mart 2018, 17:50
Puan Ver : Kardeşimi Bu Hale Getirdiniz Diyen Abi Okul Müdürünü Sırtından Bıçakladı(10/10)6

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Varol, bir öğrencinin ağabeyi Mustafa A. (19) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan Müdür Varol'u merdivenlerden itip kaçan Mustafa A., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

"KARDEŞİMİ BU HALE GETİRDİNİZ"

Patnos'un Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu'nda meydana gelen olayda, Mustafa A., psikolojik sorunları nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan 5'inci sınıf öğrencisi kardeşi R.A.'nın durumunu konuşmak için okula gitti. Okulun giriş kapısında Müdür Yusuf Varol ile konuşan Mustafa A., "Kardeşimi bu hale getirdiniz" diye bağırmaya başladı.

SIRTINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma büyüyünce Mustafa A. belinden çıkardığı bıçakla Müdür Varol'a saldırmak istedi. Müdür Varol, merdivenlerden inip kaçmak isterken, Mustafa A. tarafından sırtından bıçaklandı. Mustafa A. ardından da Varol'u merdivenlerden aşağı doğru itti. Varol acı içinde kıvranırken, Mustafa A. kaçtı.

SAĞLIK DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Yaralanan YBO Müdürü Yusuf Varol, çağrılan ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Varol'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaçan Mustafa A. kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa A., jandarmadaki ifadesinin adından adliyeye sevk edilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kardeşimi  Bu  Hale  Getirdiniz  Diyen  Abi  Okul  Müdürünü  Sırtından  Bıçakladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER