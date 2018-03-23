KARDEŞİMİ BU HALE GETİRDİNİZ DİYEN ABİ OKUL MÜDÜRÜNÜ SIRTINDAN BIÇAKLADI
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Varol, bir öğrencinin ağabeyi tarafından sırtından bıçaklandı.
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Varol, bir öğrencinin ağabeyi Mustafa A. (19) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan Müdür Varol'u merdivenlerden itip kaçan Mustafa A., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
"KARDEŞİMİ BU HALE GETİRDİNİZ"
Patnos'un Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu'nda meydana gelen olayda, Mustafa A., psikolojik sorunları nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan 5'inci sınıf öğrencisi kardeşi R.A.'nın durumunu konuşmak için okula gitti. Okulun giriş kapısında Müdür Yusuf Varol ile konuşan Mustafa A., "Kardeşimi bu hale getirdiniz" diye bağırmaya başladı.
SIRTINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI
Tartışma büyüyünce Mustafa A. belinden çıkardığı bıçakla Müdür Varol'a saldırmak istedi. Müdür Varol, merdivenlerden inip kaçmak isterken, Mustafa A. tarafından sırtından bıçaklandı. Mustafa A. ardından da Varol'u merdivenlerden aşağı doğru itti. Varol acı içinde kıvranırken, Mustafa A. kaçtı.
SAĞLIK DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ
Yaralanan YBO Müdürü Yusuf Varol, çağrılan ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Varol'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaçan Mustafa A. kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa A., jandarmadaki ifadesinin adından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yargıtay, Deaş'ın Türkiye'deki İlk Kanlı Eyleminde Cezaları Onadı
- Alman Ortak Da Kararını Verdi! Hisseleri Elden Çıkarıyor
- Gözaltına Alınan Taha Özer Kimdir, İşte Hakkında Merak Edilenler
- 2 Çocuğunu Öldürdü, Karısının Dilini Koparmaya Çalıştı!
- Sosyal Medyada Fenomen Olmuştu! Hatice Teyze'nin Küçük Köpeği Ve Keçisi Sağlık Taramasından Geçti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar