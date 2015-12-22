

Gazetecilerin ilgisinin ardından şantiyedeki görevinden ayrılmak zorunda kalan kardeş Celal Kılıçdaroğlu, partililerin desteğiyle Buca Belediyesi meclis üyeliği için adaylığını açıkladı ve siyasete adım attı.







Ancak bu kararı ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hoş karşılanmadı. Bu nedenle siyasetten çekilen kardeş Kılıçdaroğlu 1 ay önce İzmir'den ayrılarak Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ne yerleşti.







"BEKÇİ DE OLURUM BARMEN DE"







Kuşadası'nda bir pansiyonun kafe-bar bölümünü işletmeye başlayan Celal Kılıçdaroğlu, “Hem alkollü hem alkolsüz servisimiz, aperitiflerimiz var. Haftada 2 gün canlı müziğimiz de var. Kendimi bu alanda geliştireceğim. Bekçi de olurum barmen de. Kapım herkese açık. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun misafirim olmasını isterim” dedi.