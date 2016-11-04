Spor Toto Süper Lig'de ilk 9 haftada sahadan beraberlikle ayrılmayan tek takım olan Kardemir Karabükspor, bu sürede ligin en çok gol atan oyuncusuna sahip olmasına rağmen ligin en çok gol yiyen ikinci takımı unvanını da elinde tutuyor.



Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 9 haftalık bölümde sahadan beraberlikle ayrılmayan tek takım Kardemir Karabükspor oldu.







2014-2015 sezonunda düştüğü Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen ve 2016-2017 sezonuna kadrosunun yüzde 95'ini değiştirerek başlayan kırmızı-mavili ekip, oynadığı 9 maçın 4'ünü kazandı, 5'inde yenildi. Oynadığı maçlarda 13 gol bulan Karabük ekibinin forveti Abdou Razack Traore, attığı 6 golle ligin en çok gol atan oyuncusu konumunda. Kalesinde 16 gol gören Karabük ekibi, 18 gol yiyen Aytemiz Alanyaspor'un ardından Kayserispor ile ligin en çok gol yiyen ikinci takımı olarak da dikkati çekti. Bu 16 golün 3'ünü penaltıdan kalesinde gören ancak hiç penaltı kazanamayan Kardemir Karabükspor, attığı 13 golün tamamını ayakla kaydetti.







En son 2014-15 sezonunun 30. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 7-1 yenilen ve aradan geçen 47 maçın ardından ilk farklı mağlubiyetini geçen hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-0 yenilerek alan ligin 6. sırasındaki Karadeniz temsilcisi, yarın sahasında ligin 4. sırasında bulunan Bursaspor'u ağırlayacak.