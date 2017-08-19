KARDEMİR KARABÜKSPOR, EVİNDE BAŞAKŞEHİR'İ 3-1 YENDİ
Şampiyonlar Ligi elemesinde Sevilla'ya evinde 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, zorlu Karabükspor deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı.
GOLLER TORJE, EPUREANU, GROZAV VE NAPOLEONI'DEN
Mücadelede Karabükspor adına golleri 29. dakikada Torje, 45+1. dakikada Epureanu kendi kalesine ve 67. dakikada Gheorghe Grozav attı. Başakşehir'in tek golünü Napoleoni kaydetti.
Bu sonuçla Karabükspor puanını 4'e yükseltirken Başakşehir 3 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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