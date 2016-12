Kim Kardashian'ın güzel cildinin ardında ciddi bir servet yatıyor. Ünlü yıldızın cilt bakım ürünlerinin toplamı cilt bakım ürünleri toplam 3 bin 550 TL'yi buluyor.







Her daim ışıltılı ve pürüzsüz cildiyle dikkat çeken Kim Kardashian hayranlarının ısrarları sonucu cilt bakım rutinlerini takipçileriyle paylaştı.







Sabah kullandığı bakım ürünlerinin toplamı 3 bin TL'yi aşıyor.







35 Yaşındaki yıldız her sabah cilt bakımını yaptığını, hiçbir zaman ihmal etmediğini belirtti. Ayrıca ünlü yıldız saç ve makyaj hazırlığı için de her gün 2 saatini harcadığını açıklamıştı. Hayranlarıyla sürekli bakım sırlarını paylaşan Kim Kardashian'ın sabah kullandığı cilt bakım ürünleri toplam 3.550 TL.