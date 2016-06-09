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kardashian'ın cilt bakımı 3 bin tl'yi aşıyor!

KARDASHİAN'IN CİLT BAKIMI 3 BİN TL'Yİ AŞIYOR!

Kim Kardashian'ın güzel cildinin ardında ciddi bir servet yatıyor. Ünlü yıldızın cilt bakım ürünlerinin toplamı cilt bakım ürünleri toplam 3 bin 550 TL'yi buluyor

Tarih : 09 Haziran 2016, 09:46
Puan Ver : Kardashian'ın Cilt Bakımı 3 Bin Tl'yi Aşıyor!(9/10)10


 Kim Kardashian'ın güzel cildinin ardında ciddi bir servet yatıyor. Ünlü yıldızın cilt bakım ürünlerinin toplamı cilt bakım ürünleri toplam 3 bin 550 TL'yi buluyor.



Her daim ışıltılı ve pürüzsüz cildiyle dikkat çeken Kim Kardashian hayranlarının ısrarları sonucu cilt bakım rutinlerini takipçileriyle paylaştı.



Sabah kullandığı bakım ürünlerinin toplamı 3 bin TL'yi aşıyor.



35 Yaşındaki yıldız her sabah cilt bakımını yaptığını, hiçbir zaman ihmal etmediğini belirtti. Ayrıca ünlü yıldız saç ve makyaj hazırlığı için de her gün 2 saatini harcadığını açıklamıştı. Hayranlarıyla sürekli bakım sırlarını paylaşan Kim Kardashian'ın sabah kullandığı cilt bakım ürünleri toplam 3.550 TL.








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