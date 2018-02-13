Kardak kayalıklarında yeni bir gerilim daha yaşandı. Yunan deniz birliklerinin dün gece 3 bot ile Kardak'a yaklaşma girişimi önlendi. Bu sırada Türk ve Yunan botlarının çarpıştığı iddia ediliyor.

Yunanistan'da yayım yapan "Militaire.gr" isimli internet sitesi Türk sahil güvenlik gemisi ile Yunan botu arasında "çarpışma" yaşandığını, Yunan botunun hasar gördüğünü yazdı.

YUNAN BOTU ZARAR GÖRDÜ

İnternet sitesinde yer alan haberde olayın detayları da yer aldı. Sitenin haberine göre dün gece 23.45'te Türk Sahil Güvenlik gemisi Umut ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında Kardak bir "çarpışma" hadisesi yaşandı. Yunan gemisinde çarpışmadan dolayı zarar oluştu. Site bu olaydan Türkiye tarafının sorumlu olduğunu iddia etti.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada