KARDAK KRİZİNDE ÖNEMLİ GELİŞME! İKİ LİDER TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Başbakan Yıldırım, Kardak kriziyle ilgili Yunan mevkidaşı Çipras'la telefon'da görüştü. Yıldırım, Çipras'a Türkiye'nin rahatsızlığını söyledi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Çipras'ın görüşmesinde, Ege Denizi'nde, komşu Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı.
MUTABAKAT SAĞLANDI
Görüşmede, bu hususta gerektiği takdirde iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı.
GÖRÜŞME OLUMLU BİR HAVADA GERÇEKLEŞTİ
Görüş farklılıklarına rağmen olumlu bir havada gerçekleşen görüşmede, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.
Kaynak: haberinburada
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