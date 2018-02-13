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Kardak krizinde önemli gelişme! İki lider telefonda görüştü

KARDAK KRİZİNDE ÖNEMLİ GELİŞME! İKİ LİDER TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yıldırım, Kardak kriziyle ilgili Yunan mevkidaşı Çipras'la telefon'da görüştü. Yıldırım, Çipras'a Türkiye'nin rahatsızlığını söyledi.

Tarih : 13 Şubat 2018, 23:20
Puan Ver : Kardak Krizinde Önemli Gelişme! İki Lider Telefonda Görüştü(8/10)4

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Çipras'ın görüşmesinde, Ege Denizi'nde, komşu Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Görüşmede, bu hususta gerektiği takdirde iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı.

GÖRÜŞME OLUMLU BİR HAVADA GERÇEKLEŞTİ

Görüş farklılıklarına rağmen olumlu bir havada gerçekleşen görüşmede, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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