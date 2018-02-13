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Kardak krizi tırmanıyor! Türkiye açıkça uyardı: Müsamaha göstermeyiz

KARDAK KRİZİ TIRMANIYOR! TÜRKİYE AÇIKÇA UYARDI: MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ

Kardak kriziyle ilgili Dışişlerinden Yunanistan'a "Hasmane tavırlara asla müsamaha göstermeyiz!" uyarısı geldi. Türkiye'ye protesto verildiği bilgisi ise yalanlandı.

Tarih : 13 Şubat 2018, 22:00
Puan Ver : Kardak Krizi Tırmanıyor! Türkiye Açıkça Uyardı: Müsamaha Göstermeyiz(5/10)1

Kardak krizi tırmanıyor! Yunanistan'ın Türkiye'ye protesto verdiği yönündeki haberler Dışişleri Bakanlı tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı. Açıklamada "Yunanistan kamuoyunu yanıltıyor." ,ifadeleri dikkat çekti.

TÜRKİYE AÇIK AÇIK UYARDI: MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ!

Öte yandan Ege'deki Yunan tacizleriyle ilgili hasmane tavırlara müsamaha gösterilmeyeceği açık bir dille vurgulandı.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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