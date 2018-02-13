KARDAK KRİZİ TIRMANIYOR! TÜRKİYE AÇIKÇA UYARDI: MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ
Kardak kriziyle ilgili Dışişlerinden Yunanistan'a "Hasmane tavırlara asla müsamaha göstermeyiz!" uyarısı geldi. Türkiye'ye protesto verildiği bilgisi ise yalanlandı.
Kardak krizi tırmanıyor! Yunanistan'ın Türkiye'ye protesto verdiği yönündeki haberler Dışişleri Bakanlı tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı. Açıklamada "Yunanistan kamuoyunu yanıltıyor." ,ifadeleri dikkat çekti.
TÜRKİYE AÇIK AÇIK UYARDI: MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ!
Öte yandan Ege'deki Yunan tacizleriyle ilgili hasmane tavırlara müsamaha gösterilmeyeceği açık bir dille vurgulandı.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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