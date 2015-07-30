Karbon Mühendisleri açık havada karbondioksitten oksijen üretmeyi ve bunu enerji dönüşümü için kullanmayı başardılar!



Karbondioksitten Oksijen Ürettiler!



Karbon Mühendisleri açık havada karbondioksitten oksijen üretmeyi ve bunu enerji dönüşümü için kullanmayı başardılar!



Çevremiz her geçen gün kirleniyor ve biz insanoğlu bunun farkına varamıyoruz. Belki de bir Kızılderili atasözünde söylendiği gibi son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık öldüğünde. beyaz adam; paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacağız.



Kimi insanlar dünyayı kirletmek için yoğun mesai harcarken bir grup bilim adamı karbondioksitten tüketilebilir bir oksijen üretmeyi başardıklarını açıkladılar. Created by Canadian Şirketinde çalışan Karbon Mühendislerinin geliştirdiği bir fan duvarı havadaki Karbondioksiti çekip enerjinin üretilmesinde kullanılabilecek yakıta dönüştürmeyi başardılar.



Bahsi geçen araştırma ve mühendislik şirketi, ağaçların tekrar yetiştirilmesinin mümkün olmadığı yerlerde bunun gibi duvarlar inşa edebilmeyi ve böylelikle bitki florasına zarar vermeden çevreye yararlı olmayı arzu ediyor. Aşağıdaki videoda görüldüğü üzere, hava bir dizi vantilatörün içinden geçmektedir. Bu vantilatörler karbondioksit açısından zengin ve havadaki karbon bileşenlerini emen bir solüsyona bağlıdır. Solüsyon içerisindeki karbondioksit çıkarıldıktan sonra arıtılmakta ve tekrar kullanılabilmesi için yeniden arıtılmaktadır.



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