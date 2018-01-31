

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kavşaklar istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım soldaki iki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.



TEM Otoyolu'nun Metris- Gaziosmanpaşa kavşakları Karadeniz Mahallesi mevkisinde 200 metrelik kesimde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde birer şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.



Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Pozantı Güney-Tekir kavşakları 9-10. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



Doğankent-Gümüşhane yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceğiz, Taşlıca, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 9 Şubat'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.



Nevşehir-Niğde yolunun 30-31. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.



























Kaynak: haberinburada



