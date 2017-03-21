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karayılan'ın sağ kolunun randevu defteri ortaya çıktı

KARAYILAN'IN SAĞ KOLUNUN RANDEVU DEFTERİ ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü. Teröristin randevu defteri de ele geçirildi.

Tarih : 21 Mart 2017, 09:11
Puan Ver : Karayılan'ın Sağ Kolunun Randevu Defteri Ortaya Çıktı(5/10)7


Güvenlik güçlerinin, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 11 Şubat, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde ise 5 Mart'ta başlattığı kapsamlı operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı.



PKK'nın gizli karargâhlarına yönelik yapılan ve örgütün elebaşılarından Murat Karayılan'ın sağ kolu 'Behzat' kod adlı Mevlüt Canbaş'ın da aralarında bulunduğu 22 teröristin öldürüldüğü Nusaybin'deki operasyonda, örgütün karargâh olarak kullandığı sığınaklarda, üst düzey randevu kayıtlarının tutulduğu bir defter ele geçirildi.



 



kaynak:sabah








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