KARAYALÇIN'DAN FLAŞ AYRILIK KARARI
Murat Karayalçın, CHP İstanbul'da ilçe teşkilatı mensuplarına veda etti
Önümüzdeki hafta yapılacak kongrede CHP İstanbul İl Başkanlığı'na tekrar aday olmayacağı öğrenilen Murat Karayalçın, Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği gecede, CHP İstanbul'da ilçe teşkilatları mensuplarına veda etti.
Kadıköy'deki Bostancı Gösteri Merkezi'nde 26-27 Aralık'ta yapılacak CHP İstanbul 35. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağı öğrenilen Murat Karayalçın, sahneye çağrılan ilçe yöneticileriyle tek tek vedalaştı.
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