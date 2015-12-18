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karayalçın'dan flaş ayrılık kararı

KARAYALÇIN'DAN FLAŞ AYRILIK KARARI

Murat Karayalçın, CHP İstanbul'da ilçe teşkilatı mensuplarına veda etti

Tarih : 18 Aralık 2015, 10:15
Puan Ver : Karayalçın'dan Flaş Ayrılık Kararı(6/10)3


Önümüzdeki hafta yapılacak kongrede CHP İstanbul İl Başkanlığı'na tekrar aday olmayacağı öğrenilen Murat Karayalçın, Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği gecede, CHP İstanbul'da ilçe teşkilatları mensuplarına veda etti.



Kadıköy'deki Bostancı Gösteri Merkezi'nde 26-27 Aralık'ta yapılacak CHP İstanbul 35. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağı öğrenilen Murat Karayalçın, sahneye çağrılan ilçe yöneticileriyle tek tek vedalaştı.








Etiketler: Karayalçın  Dan  Flaş  Ayrılık  Kararı    haber

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